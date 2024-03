Tournoi des VI Nations : contre l'Angleterre, les Bleus s’apprêtent à disputer le match le plus important de la compétition

Fin du tournoi des VI Nations ce samedi, une compétition que le XV de France peut aussi bien remporter ce soir, au prix d'un scénario très hypothétique, il est vrai, que finir quatrième ou cinquième. Ce match contre l'Angleterre est donc un peu un juge de paix pour ses Bleus et le résultat aura un impact direct sur le bilan global de cette compétition.

"On n'a pas toujours offert ce qu'on voulait"

C'est en tout cas l'avis de Patrick Arletaz, l'entraîneur des trois quarts : "Une défaite ? Bien sûr, ce sera un tournoi décevant et s'il y a une victoire contre l'Angleterre, on ne va pas sauter au plafond non plus. On va se construire avec des cicatrices et en se disant que ces cicatrices, cela va nous permettre d'être plus fort demain". Des Bleus qui n'ont plus gagné devant leur public depuis le mois d'octobre et clin d'œil du destin, c'était déjà à Lyon.

Depuis, c'est deux défaites et un match nul contre l'Italie. Pour le capitaine, Grégory Alldritt, le XV de France doit faire mieux : "On n'a pas toujours rassasié nos supporters. On n'a pas toujours offert ce qu'on voulait, donc on est déterminées et on veut sortir une grosse performance pour les rendre fiers". Et raison d'y croire, les Bleus ont toujours gagné au moins un match à domicile dans cette compétition depuis 1969, une époque où le tournoi ne comptait que cinq nations.