Tournoi des VI Nations : avec ou sans Haouas, quel XV de France pour affronter l'Écosse ?

Le XV de France défie le XV du Chardon dimanche à partir de 16 heures au Stade de France. Pour ce troisième match du Tournoi des VI Nations 2023, Fabien Galthié ne devrait pas opérer beaucoup de changements. Seul Mohamed Haouas pourrait intégrer le XV titulaire. Le joueur de Montpellier (28 ans, 14 sélections) devrait venir suppléer le Rochelais Uini Atonio, suspendu après le carton jaune reçu lors de la défaite en Irlande (32-19), où le XV de France a subi sa première défaite depuis plus d'un an.

Il s'agirait de la première titularisation de Haouas dans le Tournoi depuis le 26 mars 2021 et une défaite contre… l'Ecosse (27-23) au Stade de France. Pour le reste, selon les enseignements des différentes séances d'entraînement des Bleus à Marcoussis, les quatorze autres des quinze perdants de Dublin devraient être reconduits.

Sept Toulousains devraient donc retrouver leur place, dont la charnière formée par Antoine Dupont derrière la mêlée et Romain Ntamack au poste de demi d'ouverture. Le triangle arrière serait à nouveau composé de Thomas Ramos avec le numéro 15 et Ethan Dumortier et Damian Penaud sur les ailes tandis que Thibaud Flament serait associé à Paul Willemse en deuxième ligne.

Danty "pas à 100%"

Le centre de La Rochelle Jonathan Danty, absent à cause d'une blessure lors des deux premiers matches du Tournoi, n'est "pas à 100%" après sa rupture du ligament croisé postérieur du genou fin décembre. "Il est toujours en phase de réathlétisation. Il n'est pas à 100% donc, pour le niveau international, c'est compliqué. On en est tous conscients. Le joueur aussi. On a voulu le faire venir pour voir où il en était", a expliqué le directeur de la performance des Bleus Thibaud Giroud à plusieurs journalistes présents à Marcoussis, dont l'AFP.

Le Rochelais, revenu de blessure plus vite que prévu, est "espéré" pour la fin du Tournoi 2023. C'est donc le duo Gaël Fickou et Yoram Moefana, pourtant pas vraiment convaincant lors des deux premiers matches, qui devrait être associé au centre contre l'Ecosse.

Composition annoncée vendredi

La composition de l'équipe qui affrontera le XV du Chardon dimanche sera annoncée vendredi par Fabien Galthié et Rapahël Ibanez. Les Bleus, vainqueurs poussifs de l'Italie (29-24) avant de chuter en Irlande (32-19), recoivent l'Ecosse dimanche lors de la 3e journée du Tournoi des six nations.

Les coéquipiers de Finn Russell, eux, ont battu l'Angleterre (29-23) et le pays de Galles (35-7).