Tournoi des Six nations : le XV de France sombre de nouveau en Irlande

Deux semaines après l'avoir relevée contre l'Écosse (27-10), le XV de France est reparti d'Irlande la tête basse, dimanche. Pour leur quatrième et avant-dernier match dans le Tournoi des Six nations, les Bleus se sont inclinés (26-14) à Dublin, sauvant l'honneur en toute fin de match avec deux essais (77e, 80e).

Un long calvaire. Le score ne doit toutefois pas faire relativiser les lacunes des Français. Auparavant, les Bleus, complètement acculés dans leurs 22 mètres et indisciplinés, avaient encaissé quatre essais, par Rory Best (3e), Jonathan Sexton (30e), Jack Conan (37e) et Keith Earls (56e).