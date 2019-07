Tour de France : Van Garderen renonce après sa chute

L'Américain Tejay Van Garderen, qui a chuté vendredi au début de la 7e étape, a renoncé à poursuivre le Tour de France, a annoncé en soirée son équipe Education First. Van Garderen souffre d'une fracture de la main gauche, une blessure diagnostiquée après l'arrivée de l'étape à Chalon-sur-Saône.

"Je ne peux blâmer personne, si ce n'est moi-même, a déclaré l'Américain qui a heurté un terre-plein central 7 kilomètres après le départ de Belfort. Je regardais mon vélo parce qu'il y avait quelque chose, comme un morceau de papier, qui s'était attaché, j'avais les yeux baissés." Aidé par ses coéquipiers, Van Garderen a repris place dans le peloton et a été distancé seulement dans les 5 derniers kilomètres.

"C'est la déception qui domine pour l'instant"

Après l'arrivée, il est allé passer des examens avec le médecin-chef de l'équipe, Kevin Sprouse, et l'un des médecins du Tour. "En plus de multiples abrasions, Tejay a une fracture sans déplacement à la base du premier métacarpien de la main gauche. Il a dû se faire poser une attelle", a précisé le Dr Sprouse. Le patron de l'équipe américaine, Jonathan Vaughters, a expliqué qu'il était préférable que son coureur arrête la course, par mesure de sécurité vis-à-vis de lui-même et des autres concurrents.

"C'est la déception qui domine pour l'instant, moins pour moi que pour l'équipe, a réagi "TVG". Rigo (Uran) et Woods ont tous les deux une grande chance de monter sur le podium, voire même de remporter le Tour. J'aurais adoré y contribuer." L'Américain, qui est âgé de 30 ans, s'est classé 5e du Tour de France en 2012 et 2014. Il a pris la deuxième place du dernier Dauphiné.