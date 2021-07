Tour de France : la passe de trois pour Mark Cavendish, qui se rapproche d'Eddy Merckx

Ce n'est plus une renaissance, c'est une résurrection. Mark Cavendish, en grande difficulté il y a encore quelques mois, a remporté au sprint sa troisième victoire sur le Tour de France 2021, mardi lors de la 10e étape entre Albertville et Valence. Le Britannique de l'équipe Deceunick-Quick Step, qui a encore devancé tous ses rivaux, comptabilise désormais 33 victoires d'étape sur la Grande Boucle. Le maillot vert n'est désormais plus qu'à un succès du record, détenu par le légendaire Eddy Merckx.

Après cette journée de transition, Tadej Pogacar reste évidemment maillot jaune. L'étape de mercredi devrait être bien plus animée, puisqu'elle verra les coureurs se frotter à une double ascension du terrible Mont Ventoux.

Mark Cavendish seul au monde !



Emmené dans un fauteuil, le Britannique décroche son 33e succès en carrière sur le Tour de France. Il n'est plus qu'à une longueur du record d'Eddy Merckx #TDF2021



Nacer Bouhanni quatrième

A Valence, Cavendish, magistralement emmené par ses équipiers, a devancé les Belges Wout van Aert et Jasper Philipsen, revenu tardivement. Le Français Nacer Bouhanni a pris la quatrième place. Dans cette étape longue de 190,7 kilomètres, un duo parti peu après le départ, le Belge Tosh van der Sande et le Canadien Hugo Houle, a ouvert la route jusqu'à la dernière heure de course. Son avance, le plus souvent inférieure à deux minutes, a été contrôlée par l'équipe de Cavendish avant que Houle poursuive l'effort jusqu'à 36 kilomètres de l'arrivée.

Dans le final, le peloton a été plusieurs fois en file indienne, sous l'effet du vent de côté et des coups de boutoir de plusieurs formations (Deceuninck, Bora). Il a fini par casser avant les 10 derniers kilomètres pour laisser les sprinteurs s'expliquer entre eux. Pogacar, un instant piégé, est revenu aisément à l'avant lors de l'un des mouvements de course.