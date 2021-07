Tour de France : Pogacar prend le maillot jaune et assomme la concurrence, Teuns vainqueur

Tadej Pogacar est beaucoup, beaucoup trop fort. Le jeune Slovène, vainqueur l'an passé, a déjà fait un grand pas vers un deuxième sacre consécutif sur le Tour de France en écrasant tous ses rivaux dès la première étape de haute montagne, courue samedi dans les Alpes entre Oyonnax et Le Grand Bornand. Le coureur de l'équipe UAE Emirates a pris le maillot jaune après une incroyable démonstration de force, à la suite d'une accélération foudroyante à 30 km de l'arrivée. Tadej Pogacar a par exemple repoussé à plus de trois minutes l'Équatorien Richard Carapaz, qui apparaissait comme l'un des seuls capables d'inquiéter le tenant du titre.

Cette 8e étape a été remportée par le Belge Dylan Teuns, parti en solitaire et qui a résisté au "TGV" slovène, qui n'a pas cherché outre mesure à le rattraper dans les derniers kilomètres. Mais qu'on ne s'y trompe pas : sauf catastrophe, le classement général de ce Tour 2021 semble d'ores et déjà joué.

Une accélération foudroyante à 30 km de l'arrivée

Tadej Pogacar a placé une accélération foudroyante à 30 km de l'arrivée, dans le col de Romme. Richard Carapaz a tenté de le suivre, mais il a rapidement été décroché sur un nouveau coup de collier du jeune Slovène. Un à un, le tenant du titre a avalé tous les échappés du jour, passant au sommet du col de la Colombière avec seulement 15 secondes de retard sur Dylan Teuns. Mais Pogacar, qui avait déjà frappé très fort, a laissé le Belge filer vers une victoire de prestige dans les Alpes.

Tadej Pogacar attacks! The big battle as begun!



@TamauPogi attaque ! La grande bagarre des favoris a commencé !#TDF2021pic.twitter.com/vpIrYZbEXE — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2021

Le coureur de UAE Emirates a finalement terminé à la quatrième place de cette 8e étape, mais l'essentiel est évidemment ailleurs : il a d'ores et déjà fait le vide autour de lui. Il compte déjà 1 minute et 48 secondes d'avance sur son dauphin, le Belge Wout Van Aert, et plus de 4 minutes 30 sur Alexey Lutsenko et Rigoberto Uran. Richard Carapaz, lui, pointe déjà à 5 minutes. Un gouffre immense, alors qu'il reste deux semaines de course.