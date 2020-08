Tour de France : malgré le protocole sanitaire, un public enthousiaste à Nice

REPORTAGE

Les conditions sont évidemment très particulières mais le Tour de France s’est malgré tout élancé de Nice samedi après-midi. Les spectateurs devaient être masqués, mais l’enthousiasme était malgré tout présent. "Ça fait très plaisir. Depuis le temps qu’on attendait ça ! On ne pensait pas que le Tour allait avoir lieu cette année. Quand on a vu tous les événements sportifs être annulés un par un, on s’est dit que ça allait être pareil pour le Tour", confiait ainsi un fan de cyclisme.

Les cols accessibles à pieds

Malgré les restrictions sanitaires, le public a répondu présent, même s’il était évidement moins nombreux que lors des années précédentes. "Je m’attendais à quelque chose de plus compliqué. Mais j’y suis arrivé sans trop de difficultés. On a vu un départ fictif, mais un départ quand même !", sourit Robert.

L’accès au public sera également limité dimanche. Les coureurs s’attaquent à la montagne. Pour limiter le nombre de spectateurs, les cols seront uniquement accessibles à pieds.