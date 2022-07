Tour de France : le Luxembourgeois Bob Jungels remporte la 9e étape

Le Luxembourgeois Bob Jungels a remporté la 9e étape du Tour de France 2022 entre Aigle, en Suisse, et Châtel Les Portes du Soleil, en Haute-Savoie. Il s'impose devant les Espagnols Jonathan Castroviejo et Carlos Vérona.Le Français Thibaut Pinot, qui a compté moins d'une vingtaine de secondes de retard sur le leader de la course, a craqué dans les derniers kilomètres et échoue au pied du podium. Le Slovène Tadej Pogacar, favori et double tenant du titre, conserve son maillot jaune.

Dans cette étape de 192,9 km, une échappée d'une vingtaine de coureurs, comprenant neuf vainqueurs d'étape du Tour, s'est formée à la fin de la première heure. Son avance a plafonné à plus de trois minutes, en raison de la poursuite des hommes de Pogacar pour ne pas laisser une trop grande avance au Colombien Rigoberto Uran, deuxième du Tour 2017.

La course-poursuite de Pinot

À l'avant, Jungels a pris les devants dans le col de la Croix, à 64 km de l'arrivée, pour se présenter au pied du Pas de Morgins (15,4 km à 6,1 %) avec un avantage de deux minutes sur ses anciens compagnons et près de trois minutes et demie sur le peloton des favoris. Pinot s'est dégagé du groupe intercalé à moins de 9 km du sommet. Le Français a engagé une course-poursuite derrière Jungels pour gommer le retard approchant deux minutes, sans parvenir à reprendre le Luxembourgeois.

Jungels, âgé de 29 ans, s'est imposé pour la première fois dans le Tour. Mais il compte le "monument", Liège-Bastogne-Liège 2018, à son palmarès qui comporte désormais 25 victoires. Recruté pour 2021 par l'équipe de Vincent Lavenu, le Luxembourgeois a dû être opéré l'an passé de l'artère iliaque. Il n'a recouvré son niveau que tardivement, lors du Tour de Suisse (6e).

Première victoire pour un Luxembourgeois sur le Tour depuis 2011

Hormis les titres nationaux au Luxembourg, son dernier succès international remontait à mars 2019 (Kuurne-Bruxelles-Kuurne). Il a apporté du baume au coeur à l'équipe française dont le chef de file, l'Australien Ben O'Connor, est en souffrance depuis plusieurs jours. Le Luxembourg n'avait plus gagné dans le Tour de France depuis Andy Schleck en 2011.