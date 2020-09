Tour de France : l'Allemand Kämna vainqueur en solitaire, Roglic toujours en jaune

L'Allemand Lennard Kämna (Bora) s'est adjugé mardi en solitaire la 16e étape du Tour de France, qui est arrivée sur les hauteurs de Villard-de-Lans. L’Équatorien Richard Carapaz, lauréat du dernier Giro, a pris la deuxième place, à près d'une minute et demie, devant le champion de Suisse Sébastien Reichenbach, troisième à plus de deux minutes.

Au terme de cette journée, les positions restent figées au classement général, avec Primoz Roglic toujours en jaune. Le Slovène et sa redoutable équipe Jumbo Visma ont contrôlé le tempo et ont résisté aux attaques dans les derniers hectomètres de Tadej Pogacar, qui reste lui à la deuxième place. Le tenant du titre Egan Bernal a lui à nouveau été à la peine et a été décroché à 30 km de l'arrivée, loin du groupe des favoris.

L'étape-reine ce mercredi

Mercredi, la 17e étape va proposer un plateau royal, avec deux cols hors-catégorie dans les Alpes. Le peloton va rejoindre son point le plus haut, à 2304 mètres d'altitude, au sommet de l'impressionnant col de la Loze (21,5 km à 7,8%), une ascension jamais empruntée par le Tour. Le final empruntera une ancienne piste de montagne, goudronnée depuis l'année passée et présentant sur les 7 derniers kilomètres de nombreuses ruptures de pente. Auparavant, les coureurs devront déjà monter le mythique col de la Madeleine.

Cette étape, assurément la plus alléchante de cette édition 2020, devrait être l'une des dernières occasions pour Tadej Pogacar de contester l'hégémonie de Primoz Roglic.