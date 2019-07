Tour de France : Julian Alaphilippe gagne le contre-la-montre et conforte son Maillot jaune !

On le savait capable de grande performance en contre-la-montre. Mais de là à voir Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) mettre à l'amende le vainqueur sortant du Tour, le Britannique Geraint Thomas (Ineos), il y avait un pas que peu d'observateurs étaient prêts à franchir, vendredi, avant le chrono de Pau, le seul de ce Tour de France 2019. Et pourtant. Le n°1 mondial, déjà vainqueur d'étape à Épernay et brillant dans La Planche des Belles Filles dans les Vosges, a écrasé la concurrence, vendredi, en bouclant l'exercice de 27,2 kilomètres en 35 minutes tout rond. À l'arrivée, Alaphilippe devance le grand favori de cette étape, Geraint Thomas, de 14 secondes, et le gros rouleur belge Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) de 36 secondes.

Pinot dans les temps, Bardet loin du compte

Parmi les favoris à la victoire dans le Tour de France, le Colombien Rigoberto Uran (EF Education First, 4ème à 36") et l'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo, 5ème à 45"), qui avaient été tous les deux piégés dans le coup de bordure d'Albi, s'en sortent le mieux. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 7ème de l'étape à 49 secondes seulement, limite bien la casse lui aussi. En revanche, Romain Bardet a sans doute perdu tout espoir de faire une place au classement général final. Le grimpeur de l'équipe AG2R-La Mondiale, qui avait fait le choix de changer de vélo à mi-parcours, s'est classé 39ème de cette étape, à 2'26". Il est désormais 17ème au général, à plus de cinq minutes d'Alaphilippe (+5'46") et à plus de quatre minutes de Thomas (+4'20").

Bernal distancé par Thomas

Si l'on considère qu'Alaphilippe ne sera pas assez costaud pour résister en montagne (cela reste à prouver évidemment), Thomas fait évidemment la très bonne opération du jour en vue de la victore finale à Paris. Le Britannique dispose désormais de 48 secondes de marge sur le Néerlandais Steven Kruisjwijk (Jumbo-Visma), 6ème de l'étape vendredi, et 1'26" d'avance sur son équipier colombien Egan Bernal, annoncé comme un vainqueur potentiel lui aussi. L'Espagnol Enric Mas, équipier d'Alaphilippe chez Deceuninck-Quick Step, complète ce top 5 (4ème à 2'44") avant la première grande étape de montagne de ce Tour de France, qui partira de Tarbes et qui arrivera au redoutable Tourmalet, premier col hors catégorie de ce Tour 2019.