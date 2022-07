Tour de France : Jonas Vingegaard, déjà vainqueur à trois étapes de la fin ?

Plus de 25 ans après la victoire du sulfureux Bjarne Riis, un autre Danois est en passe de remporter le Tour de France : Jonas Vingegaard. Il était le dauphin de Tadej Pogacar l'an dernier, alors qu'initialement, il ne devait pas disputer cette Grande Boucle 2021. Jonas Vingegaard va gagner le Tour dès sa deuxième participation en battant son adversaire slovène, pourtant surnommé "le Petit Cannibale", en référence au roi Eddy Merckx.

Peut-être trois maillots pour Jumbo-Visma

Mauro Gianetti, le manageur de la formation de Pogacar, ne peut que constater la supériorité du maillot jaune. "Cette année, Vingegaard et son équipe étaient plus forts, ils ont gagné, ils ont mérité ce tour. Chapeau à eux et bravo à mes coureurs parce que je suis vraiment heureux de ce qu'ils ont fait", se félicite-t-il tout de même.

Alors bien sûr, il reste encore trois étapes dont un contre-la-montre ce samedi. Mais avec près de 3 minutes 30 d'avance, on voit mal comment Vingegaard pourrait laisser échapper la victoire finale. Surtout avec un coéquipier de super luxe comme le Belge Wout van Aert, qui sait tout faire : sprinter, rouler en plaine et grimper.

Ce vendredi matin, la formation néerlandaise Jumbo-Visma a trois maillots distinctifs : le vert pour Wout van Aert, le jaune doublé du maillot à pois pour Vingegaard. Seul le maillot blanc de meilleur jeune est encore sur les épaules de Pogacar.