Tour de France femmes : la Néerlandaise Charlotte Kool s'impose d'entrée et endosse le maillot jaune

La Néerlandaise Charlotte Kool, souvent condamnée aux accessits, a levé les bras "au plus beau moment" en remportant la 1re étape du Tour de France femmes, lundi au terme de 123 km de course entre Rotterdam et La Haye et devant plusieurs milliers de spectateurs. La sprinteuse de l'équipe DSM-Firmenich, 25 ans, s'est imposée en puissance lors d'un emballage massif avec deux longueurs d'avance sur la Finlandaise Anniina Ahtosalo et l'Italienne Elisa Balsamo.

La Néerlandaise, 2e de l'étape de Blagnac et 3e à Clermont-Ferrand l'an passé, ne s'était jamais imposée sur le Tour. Et comme dans l'épreuve masculine avec le Français Romain Bardet, la première étape est revenue à la formation DSM. "C'est un rêve qui se réalise après un début de saison pas facile. J'ai collectionné les deuxièmes places (8 au total, ndlr) depuis le début de l'année. Et là, je gagne sur la plus belle course du monde devant mes supporteurs", a-t-elle réagi, au comble de l'émotion.

Lorena Wiebes victime d'un problème mécanique

"Je pensais être partie trop tôt, mais j'ai tenu bon. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie", a poursuivi la Néerlandaise qui avait redouté de ne pouvoir prendre le départ de l'épreuve après avoir souffert de problèmes respiratoires ces dernières semaines. Sur un parcours complètement plat, au terme d'une étape sans vrais mouvements de course et disputée sous un soleil de plomb, un sprint est rapidement devenu inévitable. Favorite, la Néerlandaise Lorena Wiebes a été victime d'un problème mécanique à 200 mètres de la ligne alors qu'elle était parfaitement emmenée par ses équipières, laissant le champ libre à sa compatriote.

"Une coureuse a touché la roue arrière de Lorena et sa chaîne a sauté. Elle n'a rien pu faire alors qu'elle avait les jambes pour gagner. Elle est effondrée. Je l'ai vue en larmes à l'arrivée", a expliqué son équipière et compatriote Demi Vollering. Cette dernière, tenante du titre et favorite à sa propre succession, a vécu une journée tranquille à l'instar des autres candidates au podium comme la Polonaise Katarzyna Niewiadoma ou les Françaises Juliette Labous et Evita Muzic.

"C'était juste dingue"

Elles auront toutes profité de l'incroyable ferveur populaire qui s'est emparée des rues de Rotterdam et La Haye, ce qui a donné le sourire à la directrice de l'épreuve, Marion Rousse. "C'était juste dingue. Nous savions que venir aux Pays-Bas serait la garantie d'un succès populaire. Mais là, c'est exceptionnel. Il n'y avait pas de différence avec une arrivée d'étape chez les messieurs", s'est félicité la Française.

Deux étapes sont au programme de la journée de mardi. En matinée, une courte course en ligne de 67 kilomètres se déroulera entre Dordrecht et Rotterdam, avant un contre-la-montre de 6,3 km dans les rues de la cité portuaire en fin d'après-midi. Et après ces deux premières journées aux Pays-Bas, le peloton prendra la direction de la Belgique (Liège) mercredi avant de descendre vers le sud et les Alpes.