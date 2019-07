Tour de France : Egan Bernal précisément le troisième vainqueur le plus jeune

Egan Bernal est devenu dimanche à Paris le troisième vainqueur le plus jeune de l'histoire du Tour de France, à 22 ans et six mois, a appris l'AFP auprès de statisticiens. Le Colombien n'est précédé que par Henri Cornet, qui n'avait pas même atteint ses 20 ans à la fin du Tour 1904, le deuxième dans la chronologie de l'épreuve. Mais Cornet avait pris sur le terrain la 5ème place de la course avant que les quatre premiers soient déclassés, plusieurs mois plus tard, en raison de maints incidents.

Vainqueur au même âge que Felice Gimondi

Avec 22 ans et 6 mois, Bernal a le même âge que le Luxembourgeois François Faber, le lauréat de 1909. Mais Faber était plus jeune de… neuf jours, par rapport au Colombien au moment de leurs victoires respectives. Il est à noter en revanche que Bernal est le plus jeune vainqueur du Tour de l'après-guerre. L'Italien Felice Gimondi était lui aussi âgé de 22 ans (et 10 mois) lors de sa victoire en 1965, dès sa première participation. Gimondi allait de nouveau monter sur le podium (2ème en 1972), mais sans jamais plus gagner le Tour.