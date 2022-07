Tour de France : Binche et ses 219,9 km au programme de la sixième étape

Après le Danemark, le Tour de France fait escale jeudi matin en Belgique pour l'étape la plus longue du Tour : 219,9 km très exactement, au départ de Binche. Un choix qui n'est pas totalement dû au hasard. En effet, surtout connue pour son carnaval depuis le 14e siècle, elle a su se faire une place sur la carte du cyclisme. Il y a trois ans, la ville tout proche de la frontière française avait déjà accueilli une étape de la Grande Boucle.

Jean-Francois Bourlard dirige l’une des quatre équipes belges engagées sur le Tour, la formation Intermarché Wanty-Gobert, dont le siège social se trouve justement à Binche. "La ville avait quand même bien réussi sa première participation au Tour. On avait relevé presque 100.000 personnes sur le départ d'une troisième ou quatrième étape et je pense que ça a tapé dans l'œil des organisateurs", assure-t-il. "Ils sont contents de revenir cette année."

"Une course autant suivie à l'étranger qu'en France"

Après un grand départ du Danemark, le Tour fait donc une nouvelle escale hors du territoire hexagonal. Le peloton parcourra 70 kilomètres en Wallonie avant de repasser la frontière. Et ce n'est pas pour déplaire au Jurassien Alexis Vuillermoz. "Il y a presque plus de ferveur dans les pays frontaliers parce qu'ils attendent vraiment le Tour de France. Et je trouve ça plutôt plaisant que cette course soit autant suivie à l'étranger qu'en France", se réjouit-il au micro d'Europe 1.

Le Tour, décidément très international cette année, arrivera samedi à Lausanne et repartira dimanche d’Aigle, une autre ville suisse.