Tour de France : après deux semaines de course, quel est le bilan des Français ?

C'est un jour de repos pour le peloton du Tour de France ce lundi, après une étape animée. Le Néerlandais Wout Poels a remporté la 15e étape du Tour de France en s'imposant en solitaire au sommet de Saint-Gervais dimanche où Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar n'ont pas réussi à se départager. Dix secondes séparent toujours au classement général les deux grands favoris qui ont coupé la ligne côte à côte, avec environ six minutes de retard sur le vainqueur, parti dans l'échappée du jour. Les Français sont plus loin, en queue de top 10, mais abordent la dernière semaine du Tour avec ambition.

Gaudu tout près des meilleurs

Marc Madiot plaisante avec son leader David Gaudu. Toute l'équipe Groupama FDJ a retrouvé le sourire dimanche. En souffrance depuis plusieurs jours, lâché en début d'étape, le Breton s'est accroché et a fini tout près des meilleurs. "C'est rassurant, il faut faire les comptes à la fin et pas au début, il faudra être très fort dans la tête encore sur la dernière semaine", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Ce lundi, Gaudu est neuvième du général, juste devant un autre Français, Guillaume Martin. Ils sont dans une position identique, trop loin du podium pour en rêver et en même temps trop proches pour bénéficier d'un bon de sortie, surtout sur un Tour si homogène. "Maintenant qu'il est aux portes du top dix, il préférerait gagner une étape et terminer 12e. Mais on voit que gagner les étapes, les jours où Guillaume est devant, c'est compliqué parce qu'on a affaire à des super grimpeurs. Ce sont les meilleurs coureurs du monde", explique Cédric Vasseur, le manager de Guillaume Martin. Martin, qui a tout de même réussi à s'échapper tout le week-end, sans réussite pour le moment. Mais le Tour est encore long avec deux belles étapes de montagne mercredi et samedi prochain.