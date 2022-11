Tour de France 2024 : l'arrivée des coureurs se fera à Nice plutôt qu'à Paris

Nice plutôt que Paris. Le Tour de France 2024 fera une entorse à la règle et n'achèvera pas son parcours sur les Champs-Élysées comme il en a l'habitude depuis 1975. Une information qu'Europe 1 est en mesure de confirmer. Une décision motivée par des raisons de sécurité, les Jeux olympiques de Paris 2024 débutant seulement quelques jours après la dernière étape de la Grande Boucle. La célèbre avenue sera alors en pleins préparatifs de l'évènement.

Un départ à Florence

C'est donc sur la promenade des Anglais, le 21 juillet 2024 que sera sacré le vainqueur de cette singulière édition du Tour de France. Selon Le Parisien, le choix de la ville de Nice correspondrait à une forme de dette morale de Christian Prud'homme, le patron du Tour de France, envers Christian Estrosi, le maire de Nice. En 2020, la Grande Boucle s'était déjà élancée de la cité azuréenne mais le départ avait été décalé au 29 août en raison du Covid-19. A cette date, la ville s'était déjà vidée de ses touristes et avait accusé un manque à gagner non négligeable.

Avant de passer la ligne d'arrivée dans les Alpes-Maritimes, le Tour de France 2024 s'élancera de Florence en Italie et devrait parcourir quatre étapes de l'autre côté des Alpes et passera notamment par Bologne, Modène ou encore Rimini. L'année prochaine, la plus célèbre des courses cyclistes entamera son parcours en Espagne avant de rejoindre le Pays Basque.