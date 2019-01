Tennis : Roger Federer annonce qu'il jouera à Roland-Garros en 2019

Bonne nouvelle pour les fans de tennis. Après quatre ans d’absence, Roger Federer fera son grand retour à Roland-Garros en mai 2019. Le Suisse, âgé de 37 ans, l’a annoncé dimanche après sa défaite en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. une décision qu'il a justifiée par l'"envie" et pour éviter "un mega break" dans sa saison.

"J'avais juste envie peut-être une fois de le refaire". Le Suisse, qui fêtera ses 38 ans début août, n'a plus joué sur la terre battue parisienne depuis 2015. L'année suivante, il avait déclaré forfait, touché au dos. En 2017 et 2018, il avait choisi de faire l'impasse sur la saison sur terre battue pour ménager son corps et privilégier sa préparation pour Wimbledon. "Je suis dans une phase où je pense que je dois me faire plaisir. Ça m'a manqué de ne pas le faire. J'avais juste envie peut-être une fois de le refaire", a expliqué Roger Federer. "J'ai décidé de ne pas avoir un méga break encore une fois, je les ai eus, je n'ai pas la sensation que c'est vraiment très nécessaire", a-t-il aussi justifié.

Défaite en huitièmes de finale en Australie. Federer, détenteur de vingt couronnes, record en Grand Chelem, ne s'est imposé qu'une fois à Roland-Garros, en 2009. Il y a également disputé quatre finales supplémentaires. A la veille de l'Open d'Australie, il avait déclaré n'avoir "toujours pas arrêté de décision définitive" quant à la saison sur terre battue. Dimanche, le Suisse, double tenant du trophée à Melbourne, s'est incliné face au jeune Grec Stefanos Tsitsipas, 15ème joueur mondial, en huitièmes de finale en quatre sets (6-7 [11], 7-6 [3], 7-5, 7-6[5)) après 3h45 min de match.