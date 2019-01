Tennis - Open d'Australie : Djokovic a souffert pour rallier les quarts

Le n°1 mondial Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie au prix d'un match éprouvant physiquement face au Russe Daniil Medvedev (19e), battu en quatre sets (6-4, 6-7 (5/7), 6-2, 6-3), lundi à Melbourne.

Il retrouvera Nishikori au prochain tour. Pour une place dans le dernier carré, il affrontera le Japonais Kei Nishikori (N.9), tombeur au bout de l'effort, au super-tie break du cinquième set, de l'Espagnol Pablo Carreño (6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (10/8) après plus de cinq heures de combat.

Si Djokovic, 31 ans, n'a pas souffert autant que Nishikori, il a toutefois dû batailler plus de trois heures et quart pour se défaire de Medvedev. Dans un premier temps, le Serbe a eu le contrôle du match, jusqu'à compter un set et un break d'avance (4-1). Mais le jeune Russe (22 ans) a fini par empocher la deuxième manche au jeu décisif et quatre jeux plus tard, il obtenait trois balles de 3-1 sur le service du leader du circuit. En vain. Djokovic remportait cinq jeux d'affilée, puis le quatrième set, malgré quelques occasions supplémentaires obtenues par Medvedev.

Le Serbe vise un septième titre en Australie. "Je ne me suis jamais senti aussi frais de ma vie", a plaisanté "Djoko" à l'issue de la rencontre. "C'était une bataille physique, il ne fait pas d'erreur, il défend bien, c'était difficile de le déborder", a-t-il expliqué, en soulignant combien sauver le quatrième jeu du troisième set avait été "crucial".

À Melbourne, le Serbe est en quête d'un septième sacre record, et d'une quinzième couronne en Grand Chelem au total. Il est d'ores et déjà assuré de rester sur le trône du tennis mondial à l'issue de la quinzaine australienne.