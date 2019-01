Open d'Australie : Djokovic éteint Tsonga en trois sets

Le N.1 mondial Novak Djokovic a dominé le Français Jo-Wilfried Tsonga, ex-N.5 mondial aujourd'hui 177ème, en trois sets 6-3, 7-5, 6-4 au deuxième tour de l'Open d'Australie, jeudi à Melbourne, pour la réédition de la finale 2008, remportée par le Serbe.

"Un bon premier set et demi". C'est dans la deuxième manche que Djoko a été le plus en difficulté. Il a été mené 4-2, puis est revenu au score avant de perdre quatre points de suite alors qu'il servait pour le gain du set à 5-4. Mais le Serbe de 31 ans a repris ses distances immédiatement et s'est imposé en à peine plus de deux heures. "J'ai joué un bon premier set et demi", a estimé "Djoko". "Après, il a joué un super jeu. Mais rebreaker tout de suite après m'a apporté de la confiance pour le troisième set."

Le N.1 mondial, en quête d'un septième trophée record à l'Open d'Australie, affrontera le Canadien Denis Shapovalov (27ème) pour une place en huitièmes de finale. Tsonga, dont la saison 2018 a été gâchée par son genou gauche opéré puis récalcitrant, a bénéficié d'une invitation pour entrer dans le tableau principal.