Tennis - Naomi Osaka remporte l'Open d'Australie et devient numéro 1 mondiale

La Japonaise Naomi Osaka, numéro 4 mondiale, a remporté son deuxième titre d'affilée en Grand Chelem à l'Open d'Australie en venant à bout de la Tchèque Petra Kvitova (6e mondiale) en trois sets 7-6 (7/2), 5-7, 6-4 en 2h27, samedi à Melbourne.

A 21 ans, Osaka va devenir numéro 1 mondiale lundi. La jeune Japonaise, déjà sacrée à l'US Open il y a quatre mois, n'est que la troisième joueuse depuis quinze ans, hors Serena Williams, à s'imposer dans deux tournois majeurs consécutifs, après les Belges Kim Clijsters et Justine Hénin.

Elle avait raté trois balles de match dans le 2e set. Osaka a traversé des montagnes russes émotionnelles au cours de cette finale. Victorieuse du premier set au jeu décisif, la Japonaise se dirigeait vers une victoire en deux manches quand elle s'est procuré trois balles de match sur le service de Kvitova, à 5-3.

La gauchère tchèque (28 ans) a alors remporté neuf des dix points suivants, sauvant d'abord son service puis recollant à 5 jeux partout alors qu'Osaka servait pour le match. Deux jeux plus tard, Kvitova égalisait à un set partout, sur une double faute de son adversaire, et Osaka quittait le court, larmes coulant sur la joue et serviette sur la tête.

La première Japonaise sacrée en Grand Chelem. Revenue sur le court le visage fermé, Osaka a néanmoins trouvé les ressources pour dominer la manche décisive, elle qui était passée à deux jeux de l'élimination au troisième tour, quand elle avait été menée 7-5, 4-1 par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (27e).

Il y a un peu plus de quatre mois à New York, Osaka était devenue la première Japonaise sacrée en Grand Chelem au bout d'une finale explosive contre l'Américaine Serena Williams.