Tennis : la WTA annonce la réintégration des tournois chinois, tous retirés depuis l'affaire Peng Shuai

La WTA, le circuit professionnel de tennis féminin, absente de Chine depuis l'affaire Peng Shuai, va faire son retour en septembre dans ce pays, a annoncé jeudi l'organisation dans un communiqué. "La WTA lève la suspension de l'organisation de tournois en Chine et les tournois reprendront en Chine ce mois de septembre", a indiqué la WTA, tout en reconnaissant que "la situation" n'avait "montré aucun signe de changement" au regard de l'affaire Peng Shuai.

En janvier, la WTA avait réclamé aux autorités chinoises de pouvoir s'entretenir "en privé" avec la joueuse, après que celle-ci eut accusée en 2021 un haut dirigeant chinois d'un rapport sexuel "forcé" lors d'une relation qui a duré plusieurs années. La WTA avait décidé en 2021 de ne plus organiser de tournois en Chine en réaction à la disparition pendant plusieurs semaines de cette joueuse chinoise, lauréate de Wimbledon et Roland-Garros en double.

16 mois après la suspension

"Quand, en 2021, Peng Shuai a fait preuve de courage avec son témoignage, la WTA a pris position en suspendant ses tournois en Chine en raison de son inquiétude pour sa sécurité et pour la sécurité de ses joueuses et de son staff", a rappelé la WTA dans son communiqué. Après 16 mois, "nous avons conclu que nous ne parviendrons pas pleinement à atteindre nos objectifs et que ce serait nos joueuses et nos tournois qui en paieraient le prix", poursuit le texte.

Jusqu'en 2019, le circuit WTA faisait étape à partir de septembre dans plusieurs villes chinoises, avec pas moins de six tournois dans le pays cette année-là, en plus du Masters de fin d'année organisée à Shenzhen.