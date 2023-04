Tennis : Gaël Monfils renonce finalement à jouer à Monte-Carlo en raison d'une blessure à la main

Gaël Monfils, qui espérait être remis de sa blessure au poignet subie à Miami, a finalement renoncé à participer au Masters 1000 de Monte-Carlo qui débute dimanche, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs. "Malheureusement, Gaël Monfils souffre toujours de la blessure à la main apparue à Miami (le mois dernier) et il se retire du tournoi de Monte-Carlo", a indiqué à l'AFP l'organisation du tournoi monégasque.

Le Français de 36 ans, qui a laissé entendre début mars qu'une blessure trop longue à guérir risquait de le pousser à la retraite, a depuis assuré que la douleur ressentie au poignet ne remettait pas en cause la suite de sa carrière, et qu'il espérait jouer à Monte-Carlo, où il n'est plus apparu depuis sa finale perdue contre Rafael Nadal en 2016. Son forfait s'ajoute notamment à ceux, annoncés mardi, de Nadal (14e mondial), Carlos Alcaraz (2e) et Felix Auger-Aliassime (7e).

Court retour

Revenu en mars sur le circuit à l'occasion du premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells, après sept mois à soigner un pied, Monfils avait annoncé qu'une nouvelle lourde blessure mettrait vraisemblablement fin à sa carrière. Il avait perdu d'entrée en Californie, puis de nouveau au premier tour du Challenger de Phoenix, avant d'abandonner à Miami, un autre Masters 1000.

Mais, dans un message posté sur son site internet le 31 mars, il a assuré que la blessure qui l'avait poussé à l'abandon en Floride n'était "pas grave" et qu'avec "un peu de chance", il jouerait à Monte-Carlo. Demi-finaliste en 2015 puis finaliste l'année suivante, Monfils est retombé au 324e rang mondial cette semaine mais bénéficiait d'une place dans le tableau principal du premier grand tournoi sur terre battue de la saison en ayant fait jouer son classement protégé.