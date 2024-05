Tennis : Dominic Thiem annonce son retrait des courts à la fin de la saison

Ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l'US Open en 2020, l'Autrichien Dominic Thiem, qui pointe actuellement au 117e rang du classement ATP, notamment en raison d'une blessure persistante au poignet, a annoncé vendredi son retrait des courts de tennis à la fin de la saison. "La saison 2024 sera ma dernière, j'ai décidé de terminer ma carrière", a annoncé le joueur de 30 ans dans une vidéo publiée sur le réseau social Instagram.

17 victoires à l'US Open

Parmi les raisons derrière cette décision "mûrement réfléchie", il invoque l'état de son poignet mais aussi "un sentiment profond" qui l'anime depuis "un long moment". Thiem s'est dit "reconnaissant" pour "l'incroyable expérience" qu'il a vécue, à travers "les hauts et les bas", et "excité" pour la suite, sans donner de détails. Au cours de sa carrière, Thiem a remporté 17 tournois dont l'US Open en 2020 contre l'Allemand Alexander Zverev, son unique titre du Grand Chelem. Outre deux finales à Roland-Garros et une à l'Open d'Australie, il a également disputé deux finales du Masters à Londres, compétition qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison.

Un hommage de Novak Djokovic

L'Autrichien avait dû s'éloigner du circuit mi-2021 du fait d'une déchirure des ligaments au poignet droit et n'a depuis jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, sombrant en 2022 dans les profondeurs du classement (352e). Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, lui a rendu hommage cette semaine depuis le Masters 1000 de Rome, alors que circulaient les rumeurs de retraite. "Il a toujours fait preuve de respect sur le court", a-t-il dit, saluant son "incroyable revers à un main, sa puissance et son intensité, selon des propos cités par l'agence de presse autrichienne APA.