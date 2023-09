Tacos, quésadillas... Ce repas démesuré que trois joueurs All Blacks ont mangé à Lyon

Un témoignage croustillant. À quelques jours du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, les All Blacks se préparent et se détendent du côté de Lyon, une aubaine pour Hugo Boissin, le patron du restaurant mexicain "Le Piquin". Le gérant a vu débarquer trois joueurs néo-zélandais affamés, et pour le coup, il n'est pas prêt d'oublier cette soirée.

"Deux ou trois fois plus que nous"

"Ils ont quand même beaucoup mangé. C'est clair qu'ils ont mangé comme des rugbymen, donc peut-être deux ou trois fois plus que nous", souligne-t-il au micro d'Europe 1. Et il faut bien avouer que la liste du repas est longue : tacos de poulpe, tacos de crevette, tacos de barbacoa, tacos de poisson, quésadillas de poulet, quésadillas de chorizo, quésadillas de légume. "C'est assez impressionnant car ils enchaînent. À peine le plat arrivait à table, ils recommandaient tout de suite après. Ils ont quand même un corps à remplir et un appétit assez large. Ils ne se mettent pas trop de limite", ironise le gérant du restaurant mexicain.

Lors de ce repas copieux, Hugo Boissin avait la sensation que ces trois joueurs All Blacks effectuaient leur dernière sortie avant de rentrer dans le Mondial 2023. "À la fin, quand ils sont partis, on a pris une photo. J'ai discuté avec eux et je leur ai souhaité bonne chance pour le match de vendredi. Avec un regard suspicieux, l'un d'eux m'a demandé si je le pensais vraiment (rire). Et ils m'ont dit en rigolant qu'on se revoyait dans un mois. Je ne sais pas s'ils reviendront mais en tout cas ils seront les bienvenus", se réjouit le restaurateur. Si les All Blacks décident de revenir avec toute l'équipe, Hugo Boissin devra s'organiser et s'adapter à l'appétit gargantuesque des Néo-zélandais.