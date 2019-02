Super Bowl : deux "pom-pom boys" danseront pour la première fois

Au Super Bowl, le spectacle n'est pas que sur le terrain. Dimanche soir, le match de football américain le plus attendu de l'année sera le théâtre d'une grande nouveauté extra-sportive. En effet, deux "pom-pom boys" danseront pour la première fois lors du Super Bowl, devant des dizaines de millions de téléspectateurs à travers les États-Unis et le monde. Ces deux "cheerleaders" masculins seront présents pour soutenir leur équipe des Los Angeles Rams, opposés aux New England Patriots.

Quinton Peron et Napoleon Jinnies, les deux heureux élus, ont partagé leur joie sur leur compte Instagram. "Napoleon, crois-tu qu'Atlanta (où a lieu le Super Bowl, ndlr) est prêt pour nous ? Nous allons au Super Bowl !", a écrit Quinton Peron sur le réseau social, le 21 janvier dernier.

Des moqueries et des soutiens. Cette grande première, saluée par de nombreux médias américains et internationaux, s'est également accompagnée de nombreuses moqueries et de commentaires homophobes sur les réseaux sociaux. Des critiques balayées par Quinton Peron.

"Peu importe ce qui a été dit, nous l'avons enduré grâce à tous les soutiens que nous avons reçu. Notre famille, nos filles (cheerleaders) et la ville de Los Angeles nous soutiennent", a confié le "pom-pom boy" au Los Angeles Times.