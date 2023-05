Sports de glace : coup de tonnerre, la Fédération révoque six membres de son bureau exécutif

La présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Gwenaëlle Noury, a fait révoquer six membres de son bureau exécutif, qui dénoncent mercredi une "situation surréaliste" et le non-respect de leurs "droits essentiels". Dans une lettre adressée aux clubs, datée du 5 mai, Gwenaëlle Noury explique avoir "entamé une profonde refonte et reconstruction" de la fédération et, dans ce contexte, "6 membres du Bureau Exécutif ont été révoqués à une très large majorité avec effet immédiat", lors d'un vote du conseil fédéral.

Les six membres, nommés dans le courrier, sont les suivants : Maryvonne del Torchio, vice-présidente, Anne Chalier, trésorière générale, Delphine Harold, présidente de la CSN Ballet sur glace, Eric Le Mercier, président de la CSN Danse sur glace, Brian Joubert, président de la CSN Patinage artistique et Chantal Sala, élue en charge de la formation.

"Situation surréaliste"

En réaction, ces six membres ont à leur tour écrit une lettre datée du 10 mai, que l'AFP a pu consulter. "Dans une absence totale de transparence, nous avons reçu la notification de notre exclusion le lendemain (le 4 mai) sans savoir ce qui nous était reproché (…) et sans avoir pu nous défendre", y est-il écrit. "Ce vote prémédité a donc passé outre les procédures de nos textes comme le respect de nos droits essentiels".

"Jamais, nous n'aurions pensé vivre cette situation surréaliste où l'on méprise notre engagement bénévole au sein de la FFSG, de ses ligues ou de ses clubs", s'indignent les six signataires. Ils ajoutent qu'"en l'espace de 5 mois, ce sont donc 9 personnes qui ont été exclues du Bureau Exécutif par la volonté d'une Présidente qui écrit vouloir être 'respectueuse' et fédératrice, nous nous interrogeons !".

Inspection diligentée

En octobre 2022, Gwenaëlle Noury, avait fait éjecter son secrétaire général, Patrice Martin. Une éviction qui avait été vue comme le signe d'une instance à la main de l'ex-président Didier Gailhaguet, poussé à la démission au printemps 2020, accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles. Patrice Martin avait accusé la tête de la fédération de "copinage", d'"entre-soi", d'"intérêt personnel" et de "méthodes d'un autre temps". Il avait aussi estimé que "beaucoup de gens" étaient toujours en contact avec Gailhaguet.

Au moment de la campagne pour sa réélection, l'ancienne présidente déchue Nathalie Péchalat, avait également assuré que Gwenaëlle Noury était téléguidée par l'ancien président. La FFSG est sous le coup d'une inspection diligentée par le ministère des Sports, notamment sur la gestion administrative et financière dans la continuité d'une inspection menée en 2020 et concentrée sur la question des violences sexuelles.