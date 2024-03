SONDAGE - JO Paris-2024 : 52% des Français pensent que la France ne sera pas prête à accueillir l'évènement

Dans quatre mois, la France vivra au rythme des Jeux olympiques. Mais y est-elle vraiment préparée ? À cette question, plus d'un Français sur deux répond par la négative, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. Seuls 47% des personnes interrogées estiment que l'Hexagone est prêt à accueillir l'évènement tandis que 52% pensent le contraire. Plusieurs questions - autour de la sécurité, des transports ou des conditions de circulation - subsistent autour de l'organisation de la grand-messe du sport mondial qui se tiendra du 26 juillet au 11 août.

Dans le détail, les femmes sont plus pessimistes que les hommes puisque qu'elles sont 55% à juger que le pays n'est pas prêt à accueillir sportifs et spectateurs en provenance du monde entier. Si l'on observe l'âge des sondés, on constate que seuls les 18-24 ans et les plus de 65 ans sont majoritaires à estimer que l'Hexagone est prêt pour l'évènement.

Les sympathisants du RN très pessimistes

Selon la proximité politique des personnes interrogées, les résultats peuvent paraître paradoxaux. Car si les électeurs du PS - les plus optimistes (66%) - et ceux des Républicains (59%) affichent un certain optimisme devant la question posée, la consultation auprès de l'ensemble des sympathisants de gauche et de l'ensemble des sympathisants de droite offre deux résultats diamétralement opposés. À gauche, 57% pensent que la France est prête à accueillir les Jeux, tandis qu'à droite, 57% pensent l'exact inverse.

Pour le comprendre, il faut observer le résultat du sondage auprès des sympathisants du Rassemblement national. Ces derniers sont de loin les plus inquiets puisque 67% d'entre eux estiment que la France n'est pas préparée pour accueillir l'évènement. Un chiffre qui descend à 55% chez les électeurs de la France insoumise, d'où cette différence entre les sympathisants de droite et de gauche dans leur globalité. Chez les centristes, enfin, l'optimisme reste de mise avec 58% des sondés qui jugent la France prête pour les Jeux.

*Échantillon national représentatif de 1013 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.