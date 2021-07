SONDAGE - Euro : quelle est l'équipe la plus séduisante du dernier carré ?

Les demi-finales de l'Euro 2020 vont avoir lieu mardi et mercredi prochains à Londres (21 heures). Le premier choc opposera l'Italie à l'Espagne, tandis que les "Three Lions" anglais tenteront de venir à bout d'une sélection du Danemark complètement ressuscitée après avoir concédé deux défaites en poule et connu une énorme frayeur avec l'arrêt cardiaque de son milieu de terrain Christian Eriksen. Depuis le début de la compétition, l'Italie s'est appuyée sur une solide défense et des joueurs offensifs en forme. L'Espagne propose, de son côté, un jeu toujours axé sur la possession du ballon. L'animation offensive danoise a aussi souvent été vantée, comme le réalisme anglais qui semble parfois calqué sur le modèle français de la Coupe du monde 2018.

Alors qui de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre ou du Danemark est l'équipe la plus séduisante du dernier carré selon vous ? C'est la question que vous pose Europe 1 :