Affaire Le Graët : quels sont les rôles et les pouvoirs du Comité exécutif de la FFF ?

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a convoqué le "Comex" de la FFF mercredi matin en vue d’une réunion en urgence faisant suite aux propos polémiques de l'ancien maire de Guingamp sur Zinédine Zidane. D'autres thématiques y seront abordées comme la mission d’audit autour du management de la Fédération, la prolongation de Didier Deschamps et les accusations de harcèlement sexuel dont Noël Le Graët est la cible.

Le "Comex" est l'abréviation du Comité exécutif de la Fédération française de football. Cette instance se doit de statuer "sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements."

Quel est son rôle ?

Le "Comex" a pour rôle de diriger, gérer, administrer et superviser l’ensemble des activités de la FFF et du football français. Le "Comex" est censé "impulser un plan d’actions dans l’intérêt du football de haut niveau et amateur français." Ses membres ont le pouvoir de décider la convocation d'une assemblée générale extraordinaire à tout moment. C'est alors que le mandat présidentiel peut être dénoncé. Mais pour que cette assemblée générale soit convoquée, elle doit être demandée par, au moins, un quart de ses membres : soit quatre minimum. Une fois ces conditions remplies, la réunion extraordinaire est convoquée et un vote décide du sort du président.

Les membres du "Comex"

14 membres composent ce "Comex". Parmi eux, 12 élus et 2 dits "de droit" (le président de la Ligue de foot professionnel et celui de la Ligue de foot amateur). Voici la liste actuelle des personnes qui composent cette Assemblée Générale : Noël Le Graët (président de la FFF depuis 2011), Philippe Diallo (vice-président délégué de la FFF), Laura Georges (secrétaire générale), Aline Riera (trésorière générale), Jean-Michel Aulas (président du club de Lyon depuis 1987), Éric Borghini (spécialisé sur les questions liées à l'arbitrage), Albert Gemmrich (président de la Ligue Grand Est), Hélène Schrub (spécialisée dans les questions liées au droit et à l'économie, Marc Keller, Philippe Lafrique (en charge des relations avec les districts et le développement du futsal), Pascal Parent (président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes), Jamel Sandjak (président de la Ligue d'Île de France), Vincent Nolorgues (président de la Ligue de foot amateur), Vincent Labrune (président de la Ligue de foot professionnel depuis 2020).

Ce Comité exécutif ne peut pas écarter si facilement Noël Le Graët dont le mandat à la tête de la FFF se termine en 2024. Mais il peut convoquer un vote pour demander au président de démissionner. En cas de vote de défiance, le président serait alors en minorité. C'est alors Philippe Diallo, en sa qualité de vice-président, qui assurerait alors l'intérim à la tête de l'instance jusqu'à la fin du mandat, et de nouvelles élections.

Pression de la ministre des Sports

En conflit avec Noël Le Graët, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera ne peut mettre à pied le président de la Fédération. Techniquement, le pouvoir politique n'a en effet pas la possibilité de destituer le président de la FFF, ce qui provoquerait par ailleurs l'ire de la Fédération internationale (Fifa) qui prohibe toute intervention étatique.

Mais la ministre peut toutefois mettre la pression sur le Comité exécutif, et c'est chose faite. Lundi soir, Amélie Oudéa-Castéra a clairement demandé au Comex de la FFF d'agir. Reste à savoir si, mercredi matin, les membres du "Comex" iront dans le sens de la ministre.