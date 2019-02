Ski alpin : Pinturault décroche son cinquième globe en combiné

Le Français Alexis Pinturault a remporté vendredi le combiné de Bansko, en Bulgarie, décrochant son cinquième Petit globe de la spécialité et la 22e victoire de sa carrière en Coupe du monde de ski alpin. Le skieur de Courchevel, tout juste sacré dans la spécialité au Mondiaux d'Are, devance le numéro un mondial autrichien Marcel Hirscher de 68/100 et le jeune Slovène Stefan Hadalin de 69/100. Maillot rouge de la discipline après sa victoire à Wengen, l'Autrichien Marco Schwarz s'était blessé à un genou dans le saut final du super-G de la première manche et a dû renoncer à disputer le slalom.

Déjà auteur d'une très bonne première manche (3e) en super-G sur un parcours tournant semblant taillé pour lui, Pinturault a confortablement géré son avance entre les piquets serrés lors de la seconde manche en slalom. Pointant à 1 sec 83/100 au terme de la première manche, Hirscher a signé le meilleur temps du slalom, réussissant avec cette seconde place à conforter son statut d'archi-favori en vue d'une victoire au classement général et d'un historique huitième Gros globe d'affilée. L'étape bulgare de Bansko comprend encore un super-G samedi et un slalom géant dimanche.