Le XV de France a débuté le Tournoi des Six nations en surclassant l'Italie (50-10), équipe la plus faible de la compétition, samedi au stade olympique de Rome. Avec sept essais, dont un doublé de l'ailier Teddy Thomas, synonymes de bonus offensif, les Bleus prennent provisoirement la tête du classement avant le second match de la journée opposant l'Angleterre à l'Ecosse à Twickenham.

