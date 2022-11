Si la France atteint les demi-finales du Mondial, «Deschamps (aura) la main», affirme Le Graët

EXCLUSIF

Le jour J approche à grand pas. Dans 10 jours, la Coupe du monde 2022 s'ouvrira au Qatar et la France remettra alors son titre en jeu. Faisant partie des favoris à leur propre succession, les Bleus ont presque l'obligation de réaliser un beau parcours. D'abord pour être en phase avec le statut de cette équipe mais aussi pour laver l'affront d'un Euro 2020, achevé précipitamment au stade des 8e de finale.

Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport ce jeudi, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football a rappelé l'objectif fixé avant le lancement du grand raout mondial. La France devra a minima atteindre les demi-finales. Le cas échéant, le sélectionneur Didier Deschamps bénéficiera alors d'une totale liberté pour décider de son avenir.

"Si on termine dans les quatre derniers, Didier a la main", a assuré Le Graët au micro de Jacques Vendroux. Selon lui, la décision du sélectionneur ne ferait alors aucun doute. "Je n'ai pas l'impression qu'il ait envie de partir. Tel qu'il était hier, il me paraît heureux dans son poste de sélectionneur".

Entrée en lice le 22 novembre

Quoi qu'il arrive, Didier Deschamps souhaitait poursuivre l'aventure à la tête des Bleus, au sortir du Mondial et ainsi prolonger son contrat, "il vient à Guingamp (ville de résidence de Noël Le Graët NDLR) signer, et il repart avec son contrat", a assuré on ne peut plus clairement Noël Le Graët.

Avant de s'imaginer s'asseoir à la table des demi-finalistes en décembre prochain, les Bleus devront d'abord se défaire d'un groupe abordable qui comprend le Danemark, la Tunisie et l'Australie. La France entamera sa compétition le mardi 22 novembre face aux "Socceroos" australien. Ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 joueurs qui tenteront de relever le défi.