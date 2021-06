L'hommage de Benzema et Varane à Sergio Ramos, qui quitte le Real Madrid

Après l'annonce de son départ du Real Madrid par le club espagnol mercredi, l'emblématique footballeur espagnol Sergio Ramos a fondu en larmes jeudi en déclarant que son départ du club merengue, dont il a porté le maillot durant 16 ans, était "l'un des moments les plus difficiles de (sa) vie". Le défenseur central a expliqué son départ par un échec des négociations sur la prolongation de son contrat, tout en assurant ne garder "aucune rancœur" contre le club. "Ces derniers mois, le club m'a fait une offre d'un an, avec un salaire inférieur" mais "je voulais deux" ans, a expliqué le joueur de 35 ans en conférence de presse.

"Plus qu'un capitaine, mon ami, mon frère"

Non retenu par le sélectionneur espagnol Luis Enrique pour disputer l'Euro, Sergio Ramos a déclaré avoir finalement accepter "l'offre avec la réduction de salaire et on me dit qu'il n'y a plus d'offre. On me dit que l'offre a une date d'expiration, dont je n'avais pas entendu parler", a-t-il ajouté. Celui-ci a reçu dans la journée de jeudi le soutien de ses deux coéquipiers français du Real Raphaël Varane et Karim Benzema. "Plus qu'un capitaine, mon ami, mon frère, merci pour tous ces moments que nous avons vécus ensemble sur la route du succès pour le Real Madrid. Je te souhaite le meilleur légendaire Sergio Ramos", a ainsi tweeté l'attaquant merengue des Bleus.

More than a Capitán, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ❤️ pic.twitter.com/3KcYOq4IwU — Karim Benzema (@Benzema) June 17, 2021

De son côté, Raphaël Varane a salué son capitaine qu'il a qualifié de "légende vivante" dans une publication sur le réseau social Instagram. "J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé former un duo complémentaire. Félicitations pour toutes ces années à Madrid, où tu as défendu ton équipe de manière exemplaire", a également écrit le défenseur central de l'équipe de France.

Sergio Ramos, dont le contrat expire le 30 juin, porte le maillot du Real Madrid depuis 2005. Avec ce club, il a gagné notamment quatre fois la Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018) et cinq fois la Liga (2007, 2008, 2012, 2017, 2020).