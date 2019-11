Pour Serge Blanco, Bernard Laporte "a été indélicat" sur l'affaire Vahaamahina

FACE AUX AUDITEURS

Encore aujourd'hui, il est difficile d'expliquer le geste de Sébastien Vahaamahina, exclu face aux Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Un carte rouge direct qui a probablement coûté la qualification du XV de France pour les demi-finales. Ancien joueur professionnel, Serge Blanco a fait preuve de compassion envers Vahaamahina dans l'émission "Face aux auditeurs" diffusée samedi 16 novembre à 20h sur Europe 1. "Je pense que c'est un moment très douloureux pour l'équipe de France mais surtout pour Sébastien. Je crois sincèrement qu'il n'y avait pas besoin de faire toutes les reproches qui lui ont été fait ouvertement et notamment par le président de la Fédération." Sans annoncer le nom de Bernard Laporte, Serge Blanco glisse un petit tacle à l'actuel président de la FFR.

Entendu sur europe1 : On doit laver notre linge sale en famille

Après le coup de coude de Sébastien Vahaamahina et l'acharnement médiatique qui s'en est suivi, Serge Blanco joue la carte de l'apaisement : "Aujourd'hui, on doit laver notre linge sale en famille. Il y a des joueurs qui ont commis des erreurs, que ce soit un mauvais comportement ou encore une erreur technique. Je pense que le joueur est meurtri. Au fond de lui-même, il sait qu'il a commis la plus grosse erreur de sa vie."

Utiliser le geste de Vahaamahina pour "dédouaner" les Bleus de cette coupe du monde ratée ?

Lorsque Lionel Rosso demande à Serge Blanco si Bernard Laporte a été indélicat dans ses déclarations envers Sébastien Vahaamahina, l'ancien joueur du Biarritz Olympique est très clair : "Je pense que Bernard Laporte a été très indélicat, même si j'arrive à le comprendre." Il précise quand même, selon lui, "qu'il fallait le soutenir aux yeux de tout le monde et laver ensemble notre linge sale en famille. S'il y avait des reproches à lui faire, ça se faisait dans le vestiaire et pas autre part."

Serge Blanco estime que dans "la communication, il était très important de se donner un prétexte pour faire croire aux gens que la Coupe du monde avait été raté à cause d'un geste malheureux" avant de rajouter : "Je pense même que l'équipe de France aurait dû gagner à quatorze."