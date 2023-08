Rugby : en Bretagne, le championnat du monde des militaires est lancé

Alors que la Coupe du monde de rugby commencera officiellement dans trois semaines, les amateurs de rugby peuvent d'ores et déjà observer en Bretagne une autre compétition de rugby. Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre ou encore Tonga et bien sûr le XV de France... Toutes ces équipes vont se retrouver pendant un mois en Bretagne pour le championnat du monde de rugby. Mais attention, les joueurs ici ne viennent pas du Top 14.

"On peut citer notamment l'aviateur Yohan de la base aérienne 120 de Cazaux ou encore l'élève gendarme Maximilien. Ici, les équipes ne sont composées que de militaires de métier et réservistes, c'est-à-dire Armée de l'air, Armée de terre, marine nationale et également gendarmerie", explique au micro d'Europe 1 le Commandant Jean-Col de la Chapelle, de la zone de défense et sécurité Ouest à Rennes.

Un seul objectif pour les Bleus

C'est donc le championnat du monde militaire de rugby à 15 qui va se dérouler du 16 août au 10 septembre, exclusivement dans 24 villes bretonnes. "La Bretagne n'ayant pu accueillir de match de la Coupe du monde, et bien, on aura les 30 matches du championnat militaire", s'amuse le Commandant.

Pour assister à l'une de ces rencontres, il faudra débourser seulement cinq euros, contrairement à la Coupe du monde rugby qui débutera début septembre, et dont les prix des billets s'envolent. Au total, près de 12 pays vont participer à la compétition et pour les Bleus, leur mission sera de faire aussi bien que leurs homologues féminines, championnes du monde militaires en octobre en Nouvelle-Zélande.