Roland-Garros : Nicolas Mahut renverse l'Italien Cecchinato et se qualifie pour le 2e tour

Quel exploit ! Le Français Nicolas Mahut s'est qualifié dimanche pour le second tour de Roland-Garros en s'imposant en cinq sets (2-6, 6-7 (8/6), 6-4, 6-2, 6-4) contre l'Italien Marco Cecchinato, demi-finaliste l'an dernier.

Après 3 h 18 min d'un match intense, joué dans une ambiance de feu, et au cours duquel il a été mené deux sets à zéro et été massé plusieurs fois au dos, Mahut (253e mondial) a fini par lever les bras, se prendre la tête à deux mains et fêter sa victoire avec son fils sur le court. Il s'impose au final 2-6, 6-7 (8/6), 6-4, 6-2, 6-4.

"Je vais savourer"

"C'est un court extraordinaire, surtout avec une ambiance pareille", a déclaré au public le joueur invité par les organisateurs. La rencontre se déroulait sur le nouveau court Simonne Mathieu, situé au fond des serres d'Auteuil. "Au cinquième set, ce n'est plus le 15e et ex demi-finaliste contre le 250e, c'est juste à la bagarre. Je vais savourer".

Premier Français qualifié pour le deuxième tour, il y retrouvera le Néerlandais Robin Haase ou l'Allemand Philipp Kohlschreiber.