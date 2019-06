Roland-Garros : Monfils sèchement éliminé en 8èmes, plus aucun Français en lice

Gaël Monfils n'a pas fait le poids. Le dernier Français en lice a été largement dominé par l'Autrichien Dominic Thiem (6-4, 6-4, 6-2), lundi dans un huitième de finale à sens unique à Roland-Garros. La "Monf", 17ème mondial, a concédé d'entrée le break et n'est jamais vraiment entré dans cette rencontre, pliée en à peine 1h48 de jeu par le n°4 mondial. Comme l'an dernier, aucun Français ne disputera les quarts de finale du tournoi de la Porte d'Auteuil.

Dominé dans tous les compartiments

Quelques heures après la défaite terriblement frustrante de Benoît Paire face à Kei Nishikori (aussi en huitièmes de finale), Gaël Monfils portait sur lui les derniers espoirs du tennis tricolore. Le Parisien, qui n'avait pas perdu un set lors de ses trois premiers tours, arrivait en pleine forme et avec le plein de confiance. A contrario, Dominic Thiem avait dû lutter à chaque fois en quatre manches pour rallier les huitièmes de finale. L'état de forme des deux joueurs n'a pourtant rien pesé sur le court Philippe-Chatrier.

Après un début de match catastrophique (0-4 en 18 minutes), Gaël Monfils a rapidement concédé le premier set. Pire : il n'a ensuite jamais réagi, semblant complètement groggy et sans armes face à un Thiem sûr de sa force. A 32 ans, il n'égalera pas le total du plus grand nombre de quarts de finale joué par un Français, co-détenu par Henri Leconte et Yannick Noah (5 fois chacun). Dominic Thiem, demi-finaliste l'an dernier, affrontera au prochain tour Karen Khachanov (11e) ou Juan Martin Del Potro (9e).