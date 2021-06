Roland-Garros : le programme de la journée du mercredi 9 juin

Pour la première journée de l'édition 2021 de Roland-Garros, le public fera son apparition dans les sessions de nuit avec le décalage du couvre-feu à 23 heures. L'occasion pour les 5.000 chanceux spectateurs d'assister au quart de finale du numéro un mondial Novak Djokovic, opposé à l'Italien Matteo Berrettini, tête de série 9. Plus tôt sur le Central, l'Espagnol Rafael Nadal (n°3) voudra mettre la pression sur le Serbe en remportant son match contre l'Argentin Diego Schwartzman (n°10). En cas de victoire des deux maîtres du circuit, ils se retrouveront en demi-finales de Roland-Garros pour le choc de la quinzaine.

C'est aussi le début des quarts de finale dans le tableau féminin. La jeune Américaine Cori Gauff (n°24) affrontera la Tchèque Barbora Krejcikova pour se hisser pour la première fois dans le dernier carré d'un Majeur, à seulement 17 ans. Dans l'autre quart de finale, la tenante du titre Iga Swiatek (n°8) défiera la Grecque Maria Sakkari (n°17).

Djokovic-Nadal en demies ?

La onzième journée des Internationaux de France apportera l'une des réponses les plus attendues : Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouveront-ils en demi-finales vendredi ? Pour cela, les numéros 1 et 3 du circuit doivent s'imposer ce mercredi dans leur duel à distance en quarts de finale. Dans l'ordre chronologique, l'Espagnol Rafael Nadal, qui vise un 14e titre Porte d'Auteuil, affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (n°10) qu'il avait battu l'an passé en demi-finale. Puis, ce sera au tour du Serbe Novak Djokovic d'entrer sur le Central pour y défier l'Italien Matteo Berrettini (n°9), un des joueurs en forme du moment qui a profité de l'abandon de Roger Federer au tour précédent. Ce sera la première rencontre de la session de nuit à se jouer devant du public (5.000 spectateurs).