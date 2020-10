Roland-Garros : la favorite Simona Halep balayée par Iga Swiatek en huitième de finale

La favorite Simona Halep, 2e mondiale et tête de série N.1, a été balayée dimanche en huitièmes de finale de Roland-Garros par la jeune Iga Swiatek (54e) en deux sets 6-1, 6-2 et en 1h08.

Une éclatante revanche pour la Polonaise

La Polonaise de 19 ans, qui n'avait tenu que trois quarts d'heure l'an dernier face à Halep déjà en huitièmes, a ainsi pris une éclatante revanche. Pour son premier quart-de-finale en Grand Chelem, Swiatek affrontera Kiki Bertens (8e) ou Martina Trevisan (159e). "Je n'avais pas d'expérience, c'était mon premier match sur un grand court, j'étais très stressée", s'est-elle remémoré.

"J'ai fait beaucoup de progrès depuis, parce que j'ai joué quelques grands matches, contre Simona (Halep), Naomi (Osaka), (Caroline) Wozniacki, ça m'a beaucoup aidé et je gère mieux la pression maintenant." Effectivement, dimanche, Swiatek a joué sa chance de bout en bout, se montrant très agressive du premier au dernier point. Elle a notamment réussi 30 coups gagnants et n'a commis que 13 fautes directes. "Tout a fonctionné aujourd'hui, j'étais tellement concentrée, je me surprends moi-même d'avoir fait ça", a-t-elle commenté.