De sa première victoire face à Nadal en 2015 à son sacre ce dimanche, les moments forts de Djokovic à Roland-Garros

Vainqueur de Roland-Garros pour la troisième fois dimanche, le Serbe Novak Djokovic a un peu plus marqué de son empreinte le Grand Chelem parisien, où il a remporté des matches épiques. Découvrez les meilleurs moments du Serbe sur la terre battue de la porte d'Auteuil.

2015, il bat enfin Nadal

Enfin, Djokovic triomphe de Rafael Nadal. Après deux défaites amères, l'une au bout d'un match dantesque en demi-finale de l'édition 2013 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 (7/3), 9-7, l'autre assez nette en finale de l'édition 2014 3-6, 7-5, 6-2, 6-4, Djokovic réussit enfin à mater le maître absolu des lieux, alors nonuple vainqueur du tournoi. En 2h30 de match, le numéro 1 mondial de l'époque domine l'Espagnol en quart de finale dans des proportions jamais vues sur l'ocre parisienne 7-5, 6-3, 6-1, lui infligeant sa deuxième défaite après celle contre le Suédois Robin Soderling en 2009.

"J'ai conscience que c'est une grande victoire, dit-il par la suite. Je m'en souviendrai longtemps." Après ce succès, tout indique que le Serbe va soulever la Coupe des Mousquetaires. Sa victoire au forceps en demi-finale contre l'Écossais Andy Murray 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1 ne fait que renforcer cette impression. Las, il bute sur la dernière marche contre le Suisse Stanislas Wawrinka 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

2021, deuxième victoire contre Nadal

Ce 11 juin 2021, "Nole" bat encore "Rafa" 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 au terme d'un marathon de 4 h 11 minutes. Entre la première victoire contre Nadal en 2015 et celle-ci, tout a changé pour Djokovic, qui a enfin remporté Roland-Garros, en 2016, année où Nadal abandonne en première semaine. Mais le natif de Belgrade doit laver un affront, celui de 2020, où il est giflé par la patte gauche de Nadal en finale du tournoi parisien 6-0, 6-2, 7-5.

Revanchard, "Djoko" s'impose cette fois avec autorité, jouant une partition magnifique à laquelle le public du court Central assiste jusqu'au bout, obtenant une dérogation des autorités permettant de braver le couvre-feu sanitaire de 23h00. "Si tu veux battre Rafa sur son court, tu dois jouer ton meilleur tennis, souffle Djokovic. Ce soir, c'était mon meilleur tennis."

2021, il renverse Tsitsipas

Son succès contre Nadal n'offre toutefois pas le trophée au "Djoker", 34 ans cette année-là, qui doit d'abord maîtriser la fougue du Grec Stefanos Tsitsipas (22 ans à l'époque). Le natif d'Athènes démarre la partie tambour battant, remportant les deux premières manches 7-6 (8/6) puis 6-2. Mais Djokovic, malgré son combat de plus de quatre heures contre Nadal en demie, trouve les ressources pour renverser cette situation compromise.

"J'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait assez fort après la perte du deuxième set 'c'est fini'. Et une seconde petite voix qui me disait +tu peux le faire+ et il fallait que cette seconde voix devienne la plus forte", révèle-t-il après la partie. Il gagne les trois manches suivantes 6-3, 6-2, 6-4 pour conclure le match en… 4 h 11 min, comme contre Nadal, et devient le premier joueur de l'ère Open (depuis 1968) à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre Majeurs.

2023, il repousse Alcaraz

La finale avant l'heure. Ce jour-là, beaucoup prédisent un séisme sur la terre battue du court Philippe-Chatrier, tant Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial à seulement 20 ans et vainqueur de l'US Open la saison passée, semble en capacité de renverser l'ordre établi. Il l'a d'ailleurs déjà prouvé en 2022 en battant coup sur coup Nadal puis Djokovic sur l'ocre du Masters 1000 de Madrid.

Mais le choc tant attendu tourne court. Après deux manches de haute volée (6-3 pour Djokovic puis 7-5 pour Alcaraz), le prodige espagnol est pris de crampes. "Carlitos" a beau essayer, rien n'y fait, il est balayé 6-1, 6-1 dans les deux sets qui suivent. Comme contre Tsitsipas en 2021, Djokovic montre une nouvelle fois qu'il n'est pas prêt à céder à la nouvelle génération sa domination en Grand Chelem.

2023, le troisième sacre

Le troisième titre, celui qui le fait passer dans une autre dimension. Le 11 juin 2023, Djokovic l'emporte sans trembler devant le Norvégien Casper Ruud 7-6 (7/1), 6-3, 7-5 et soulève pour la troisième fois la Coupe des Mousquetaires.

Surtout, il devient le premier homme à remporter 23 Majeurs, dépassant ses deux rivaux, Nadal (22) et le Suisse Roger Federer (20), pour faire un pas de plus dans la course au plus grand joueur de l'histoire de ce sport.