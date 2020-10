Roland-Garros : Caroline Garcia se qualifie pour les 8e de finale

La n°2 française Caroline Garcia (45e) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de Roland-Garros en renversant la Belge Elise Mertens (20e) en trois sets (1-6, 6-4, 7-5) vendredi. Garcia (26 ans) défiera la N.5 mondiale Elina Svitolina pour une place en quarts de finale. Il s'agit du premier huitième de finale de la Française en Grand Chelem depuis plus de deux ans.

Son meilleur résultat en tournoi majeur est un quart de finale à Roland-Garros en 2017.

Victoire de Caroline Garcia



La Française renverse Elise Mertens après une bataille de 2h15, en trois sets, 1-6, 6-4, 7-5 ! La 45e mondiale rejoint les 8e de finale de #RG20 pour la troisième fois de sa carrière



Suivez Roland-Garros en direct : https://t.co/Z0SzpLkTvfpic.twitter.com/WrxdAStkGn — France tv sport (@francetvsport) October 2, 2020

Un mauvais départ puis une superbe réaction

Sous le toit du court Central, Garcia a très mal démarré son match : neuf fautes directes dans les trois premiers jeux lui ont valu d'être menée 3 jeux à 0, double break en faveur de Mertens. Mais la Lyonnaise ne s'est pas découragée et s'est ensuite montrée à la fois très appliquée et très percutante, en particulier au service (73% de première balle) et en coup droit, jusqu'à totaliser 38 coups gagnants, dont six aces. Même si les choses n'ont pas été simples au moment de conclure.

Au service pour le gain de la rencontre à 5-4, Garcia a laissé filer trois premières occasions de conclure, et permis à Mertens d'égaliser à 5-5. Puis après s'être emparée de nouveau de la mise en jeu de la Belge, elle lui a de nouveau offert une chance de revenir à hauteur, avant de transformer sa sixième balle de match, après 2h15 de combat.