Roland-Garros : 24 heures dans les coulisses du temple de la terre battue

REPORTAGE

A Roland-Garros, les stars du tennis ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Pour faire vivre le tournoi du Grand Chelem, une organisation millimétrée est mise en place des premières heures de la matinée jusqu’à tard le soir. Des centaines d’employés s’affairent chaque jour pour préparer les courts en terre battue, réparer les raquettes des joueurs ou encore surveiller la météo au-dessus de Paris. Notre reporter a passé 24 heures dans les coulisses de Roland-Garros.

6h : les aigles sont de sortie

La scène est étonnante. Le jour se lève à peine sur Roland-Garros, aux alentours de 6 heures du matin, quand trois aigles survolent les courts. Leur mission : effaroucher les pigeons. "Le plus grand aigle a une envergure d’un mètre 60. Le pigeon, qui ne pèse que 400 grammes, est impressionné, mais c’est le but. Instinctivement, les pigeons s’éloignent", décrit le dresseur, Ludwig.

6h30 : la préparation de la terre battue

Dans les allées encore calmes, des camions de livraisons déchargent les produits dérivés pour les boutiques. A 6h30 débute alors l’un des moments les plus importants de la journée : la préparation des terrains. 186 personnes sont à pied d’œuvre, dont 10 rien que sur le Central. "On a un balayage à faire et gratter la surface pour tout remettre à plat. Il faut aussi faire un apport de brique neuve, pour apporter de la glisse", explique Dominique Vaillant, responsable de la terre battue.

9h30 : le public investit les allées

A 9h30, les portes s'ouvrent et les spectateurs sont autorisés à pénétrer dans les allées du tournoi. Pendant ce temps, les 250 ramasseurs de balles s’échauffent en chanson, devant les boutiques (photo ci-dessous). Ça y est, la ruche Roland-Garros s’anime définitivement.

11h : les juges de touche se préparent

Leur rôle est essentiel. Juste avant le début des premières rencontres, à 11h, les 302 juges de touches se préparent dans le salon des arbitres. "L’objectif est de rester concentré le maximum pendant l’heure qu’on est sur le terrain, et de faire abstraction de tout ce qui peut se passer dans le public", détaille Romain, l’un des juges de touche.

13h : les premières interviews

Les premières balles sont tapées, et les premiers résultats commencent à tomber en début d’après-midi. Les centaines de journalistes accrédités, qui viennent du monde entier, s’affairent en salle de presse. Vers 13h, les premières interviews d’après-match commencent alors dans le centre des médias (ci-dessous), qui jouxte le court Central.

15h : l’équipe météo veille au grain

C’est la hantise des organisateurs du tournoi. En l’absence de toit (le Central en sera doté d’ici l’an prochain), les gouttes de pluie peuvent interrompre le déroulement des matches pendant, parfois, plusieurs heures. Dans le milieu d’après-midi, des nuages sont attendus au-dessus du court Suzanne-Lenglen. L’équipe météo du tournoi, sur le qui-vive, surveille de près le taux d’humidité sur des écrans de contrôle. Heureusement, ce jour-là, la pluie ne tombera pas.

18h : la réparation des raquettes

Pendant qu’un match se poursuit à 18h, les cordeurs poursuivent leur travail juste en-dessous du court numéro 1. Gérard, l’un d’entre eux, a même le privilège de réparer la raquette de la légendaire Serena Williams. "J’ai déjà cordé six raquettes pour l’entraînement, et onze pour le match de lundi", précise-t-il.

22h : la fermeture, puis le nettoyage

Vers 22h, les dernières rencontres de la journée se terminent. Les milliers de spectateurs quittent progressivement l’enceinte, laissant les équipes de nettoyage investir les tribunes pour tout remettre en ordre. Dans le même temps, les 17 courts en terre battue sont bâchés, afin de les préserver pour le lendemain. Le calme retombe alors sur Roland-Garros, en même temps que la nuit. Pour quelques heures seulement.