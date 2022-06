Rétrogradé en National 1, Bordeaux peut-il disparaitre du monde professionnel ?

C'est un monument du foot français qui est en train de sombrer. Les Girondins de Bordeaux, déjà relégués sportivement en Ligue 2, ont appris mardi soir qu'ils pourraient finalement évoluer en National 1 la saison prochaine. Soit en troisième division. Une décision prise par la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, en raison de la situation financière du club, qui a par ailleurs fait appel. Une décision qui vise à tenter de sauver le club, aussi bien d'un point de vue sportif que financier. Car avec la relégation en National 1, c'est le dépôt de bilan qui se profile pour les Girondins. Mais dans tous les cas, l'annonce de la DNCG est un choc pour tous les fans du club.

L'espoir des supporters

"Je suis fatigué de regarder une équipe qui ne veut pas gagner. C'est sûr que c'est un monument, on était accro avec eux. Mais il y a longtemps qu'on a baissé les bras", confirme au micro d'Europe 1 Gabriel Laurent, supporter depuis toujours. "Ça fait mal aux tripes parce qu'on avait quand même une bonne équipe. On était content. Moi, j'allais au stade à pied pour les voir. Mais là, on a plus d'envie, on est dégoûté."

Face à ce que le journal local appelle "le néant", d'autres supporters veulent au contraire croire à une solution financière pour limiter la casse. Concrètement, cela signifie éviter la National 1. "Ils vont présenter un dossier à ce sujet. On va être en D2, un point c'est tout", espère Patrice, un fan. "Ils vont se démerder pour trouver 25 millions d'euros, ils vont trouver une solution !" [Selon les informations du service des sports d'Europe 1, une quarantaine de millions d'euros reste à trouver rapidement pour éviter au sextuple champion de France la relégation en National et donc être repêché en Ligue 2, ndlr]

Verdict début juillet

Une somme importante à trouver, notamment avec des transferts. "Heureusement qu'on a certains joueurs qui sont formés au club comme Koundé ou Tchouamény, on va prendre un petit billet sur leur transfert. Mais si on passe en National, ça va plus être le grand FCGB", s'inquiète Benjamin, supporter depuis 26 ans. "J'ai peur aussi qu'il y ait pas mal d'emplois qui sautent..." L'avenir des Girondins s'écrira-t-il en Ligue 2 ? Verdict début juillet.