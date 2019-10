Racisme et saluts militaires : l'UEFA ouvre une procédure contre la Bulgarie et une enquête contre la Turquie

L'UEFA a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire visant la Bulgarie au lendemain du match face à l'Anglettre marqué par des cris de singe et des signes nazis adressés par des supporters bulgares aux joueurs anglais noirs. L'instance européenne a également ouvert une enquête disciplinaire visant la Turquie à la suite des saluts militaires effectués par les joueurs turcs lors des matches contre l'Albanie et en France.

"Chants et saluts nazis"

Une procédure a été ouverte par la commission de discipline de l'UEFA pour "comportement raciste", en raison des "chants et saluts nazis", adressés par le public bulgare lors du match qualificatif à l'Euro-2020 remporté 6-0 lundi soir à Sofia par l'Angleterre, a indiqué l'UEFA. La procédure concerne également "le jet d'objets, des perturbations pendant l'hymne national et la diffusion de ralentis sur écran géant", indique l'UEFA.

L'Angleterre est, elle, visée pour "perturbation de l'hymne national" bulgare par ses supporteurs et le nombre "insuffisant" des agents encadrant ses supporteurs. Une frange du public présent à Sofia lors de la victoire de l'Anglettre (6-0), en match de qualification à l'Euro-2020, s'en est pris verbalement aux joueurs noirs de l'équipe anglaise. A deux reprises, le match a dû être interrompu.

"Provocation politique"

Londres a demandé mardi à l'UEFA des "punitions fermes" et de "se débarrasser une fois pour toutes" du racisme dans les stades. Mardi aussi, le président de la Fédération bulgare a annoncé sa démission.

L'UEFA a également annoncé le même jour l'ouverture d'une enquête disciplinaire visant la Turquie et portant sur une potentielle "provocation politique" à la suite des saluts militaires effectués par ses joueurs contre l'Albanie et la France. Un inspecteur a été nommé par l'UEFA pour entamer "une enquête disciplinaire" en lien avec un comportement s'apparentant à une "potentielle provocation politique", après les saluts militaires effectués par les joueurs turcs à l'occasion des matches face à l'Albanie vendredi (1-0) et la France (1-1) lundi, qualificatifs à l'Euro-2020, a précisé l'instance.