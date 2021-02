Qui est Jorge Sampaoli, le probable futur entraineur de l’OM ?

Trapu, le crâne rasé et les bras couverts de tatouages. Jorge Sampaoli, c'est un look et une attitude volcanique. L’Argentin, qui a annoncé son départ du club de l'Atletico Mineiro, au Brésil, devrait arriver d’ici à la fin de la semaine sur le banc de l’Olympique de Marseille. L’Argentin a fait l’essentiel de sa carrière en Amérique du Sud - il a d’ailleurs remporté la Copa America avec le Chili - mais il arrive surtout précédé d’une sacrée réputation.

A 60 ans, Jorge Sampaoli est ainsi encore capable de coup de colère homérique. Le week-end dernier, par exemple, en plein match, il bondit de son banc et pénètre sur la pelouse pour insulter l'arbitre de la rencontre, à qui il conteste un pénalty. Les images font le bonheur des internautes. Sampaoli, exclu, passent les derniers instants de la rencontre accrochée à un grillage de sécurité pour hurler ses instructions.

Pense qu’à Jorge Sampaoli avec Turpin, Varela et Letexier pic.twitter.com/PxpA4QI24x — Scipion (@Scipionista) February 21, 2021

"Il apprend à être un pitbull, demande beaucoup d'engagement physique"

L'ancien sélectionneur de l'Argentine s'applique tout simplement à lui-même ce qu'il demande à ses joueurs, une exigence extrême, comme en témoigne le défenseur Adil Rami. Dans une interview au journal La Provence, le défenseur champion du monde détaille leur année commune au FC Séville, seule expérience européenne de Jorge Sampaoli. "Il apprend à être un pitbull, demande beaucoup d'engagement physique", explique l’ancien de l’OM.

Et gare à ceux qui ne suivraient pas ses instructions ou n'y mettraient pas assez de cœur. Sa philosophie est inspirée de son modèle, un certain Marcelo Bielsa, surnommé "El Loco" et ancien entraîneur de… l’OM, alors adulé par les fans. Bref, sur le papier, Jorge Sampaoli a tout pour se mettre rapidement les supporteurs marseillais dans la poche.