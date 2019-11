Quand Serge Blanco a pris un mois de vacances pour… partir en tournée en Nouvelle-Zélande avec le XV de France

FACE AUX AUDITEURS

Depuis 1979, le rugby a bien changé. A cette époque, Serge Blanco n’était encore qu’un jeune joueur, sans aucune expérience internationale, et travaillait chez Dassault. Pour pouvoir partir en tournée en Nouvelle-Zélande avec le XV de France, l’ancien arrière avait ainsi dû prendre un mois de congés ! En effet, le rugby était alors amateur, le professionnalisme n'étant adopté qu'en 1995. Serge Blanco a raconté cette anecdote, qui semble aujourd’hui sortie d’un autre temps, dans l’émission "Face aux auditeurs" diffusée samedi 16 novembre sur Europe 1.

"J’ai toujours travaillé, même quand j’étais international. La première tournée que j’ai faite, en 1979, je travaillais chez Dassault. J’ai pris 15 jours sur mes congés et 15 jours de congés sans solde pour pouvoir partir six semaines. Aujourd’hui c’est complètement différent !", a-t-il rappelé. La tournée de 1979 est restée dans la légende du sport français, le XV de France remportant alors la première victoire de son histoire sur les terres des All Blacks (24-19) au mythique stade Eden Park d’Auckland. Mais Serge Blanco n’avait pas joué la moindre minute lors de cette tournée, la faute à une blessure avant les tests, comme il l’a raconté dans un entretien à L’Equipe. L'icône du rugby français a attendu l'année suivante, en 1980, pour disputer son premier match international.