PSG-OM : le début d'une période chargée pour les joueurs parisiens

Soirée de Classico ! Dans le cadre de la 27e journée de ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit, ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Les Parisiens, qui jouissent d'une avance confortable à la tête du championnat, vont essayer de poursuivre leur série de victoires face à l'OM qui connaît actuellement un léger trou d'air. Une période dense et cruciale pour les Parisiens qui jouent une grande partie de leur saison sur ces 15 prochains jours.

Même si le Classico est un match à part, le PSG va disputer d'autres rencontres bien plus importantes prochainement. Mercredi, Paris affrontera Rennes en demi-finale de la Coupe de France. Ensuite, il y aura la double confrontation face à Barcelone en quart de finale de la ligue des champions. Un programme très copieux mais aussi très motivant pour les hommes du Parc des princes. "Je pense qu'on a l'occasion de faire une année spéciale et tout le monde dans le club est conditionné par ça. Il va falloir beaucoup de forces et de déterminations pour y arriver", déclare Kylian Mbappé.

Objectif triplé

Avant de penser à l'Euro le capitaine du PSG rêve d'offrir un triplé Coupe de France, championnat et Ligue des champions. Si le titre semble acquis en Ligue 1, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour y arriver. "La Coupe de France ils ne sont pas loin, la coupe d'Europe la route est très escarpée. C'est la saison où tout se joue pour eux et qu'il ne faut pas rater", souligne le consultant Europe 1, Alain Giresse. Paris ne veut pas surtout se rater en ligue des champions, compétition que les dirigeants qataris tentent désespérément de remporter depuis leur arrivée dans la capitale.