PSG : Neymar suspendu cinq matches dont trois ferme pour son altercation en Coupe de France

Neymar, l'attaquant phare du PSG, a été suspendu trois matches ferme et deux avec sursis pour son geste d'humeur contre un spectateur provocateur après la défaite en finale de Coupe de France, a annoncé la Fédération française de football vendredi.

Le Brésilien manquera le Trophée des Champions

La sanction prend effet "à compter du lundi 13 mai", précise la FFF. Le Brésilien pourra donc disputer le match à Angers, samedi, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, mais manquera les deux dernières rencontres de la saison, face à Dijon et à Reims. Neymar sera également absent lors du Trophée des Champions 2019, programmé le 3 août prochain, à Shenzen, en Chine, face à Rennes.

Cette sanction fait suite à son geste d'humeur sur un spectateur lors de la finale de la Coupe de France, perdue face aux Bretons. L'attaquant parisien avait bousculé de la main un spectateur de la tribune officielle qui lui lançait "oh, va apprendre à jouer au foot, toi !". La commission de discipline de la FFF s'était alors saisie du dossier. "Est-ce que j'ai mal agi ? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent", avait reconnu ensuite le numéro 10 de la Seleçao sur Instagram. L'entraîneur Thomas Tuchel avait dénoncé le comportement de son joueur devant la presse : "Je n'aime pas du tout. Ce n'est pas possible de faire ça, ce n'est simplement pas possible".

Le club fait appel de la décision

Le club de la capitale a annoncé "prendre acte de la décision de la commission", mais "compte tenu notamment des insultes subies par plusieurs joueurs du club dont Neymar, (...) le Paris Saint-Germain et son joueur ont décidé de faire appel de cette décision devant la commission supérieure d'appel de la FFF".

Également suspendu trois matches en Ligue des champions pour avoir insulté les arbitres du huitième de finale retour entre le PSG et Manchester United sur les réseaux sociaux, Neymar a également fait appel de sa sanction.