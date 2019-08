PSG : Kylian Mbappé absent "quatre semaines", forfait pour les Bleus et la C1

L'attaquant star du PSG Kylian Mbappé, victime d'une blessure lors de la victoire contre Toulouse (4-0) dimanche, sera absent pendant "quatre semaines", a annoncé le club de la capitale, lundi. Les examens médicaux du buteur parisien (20 ans) ont révélé une "déchirure musculaire" à l'arrière de la cuisse gauche. Mbappé manquera donc les deux prochains matches des Bleus (France-Albanie le 7 septembre et France-Andorre le 10 septembre) mais aussi vraisemblablement le premier match de Ligue des champions du PSG, dont la première journée est programmée les 17 et 18 septembre prochains.

Longue liste de blessés au PSG

Il s'agit du premier pépin physique majeur du prodige français depuis son explosion au plus haut niveau en 2017. Mbappé rejoint la longue liste de blessés qui ne cessent de s'accumuler au PSG depuis le début de la saison. Outre Ander Herrera (mollet), Thilo Kehrer (pied) et Julian Draxler (voûte plantaire), Abdou Diallo et Edinson Cavani sont également sortis sur blessure dimanche.

Conséquence à court terme pour le PSG, la ligne d'attaque de Thomas Tuchel sera complètement décimée vendredi à Metz, alors que Neymar, toujours en instance de départ, ne peut pas être aligné tant que son cas n'est pas réglé. S'il reste à Paris, "Ney" sera suspendu pour les trois premières journées en Ligue des champions en raison de ses insultes sur les réseaux sociaux contre l'arbitre de PSG-Manchester United après le huitième de finale retour de Ligue des champions perdu 3-1, le 6 mars dernier.