Préservé contre Amiens, Neymar "voulait jouer", assure Isabela Pagliari

Trois jours avant son choc européen en huitième de finale de Ligue des champions contre Dortmund, le PSG ne s'est pas rassuré samedi en concédant le match nul sur la pelouse d'Amiens. Comme lors des trois rencontres précédentes, le club de la capitale a dû composer sans sa star Neymar, une nouvelle fois ménagée après une blessure aux côtes. Le Brésilien est-il surprotégé par ses dirigeants, après ses nombreuses blessures des saisons précédentes ? En tout cas, assure notre spécialiste du football brésilien Isabela Pagliari, "Neymar voulait jouer".

Si le joueur auriverde n'avait donc pas caché sa volonté de faire partie du groupe pour le déplacement à Amiens, "le PSG a décidé de le préserver afin qu'il ne se blesse pas" avant le match crucial contre Dortmund, mercredi, explique Isabela Pagliari dans Europe 1 Sport. De plus, rappelle-t-elle, "c'est souvent à cette période de l'année que Neymar se blesse". Depuis son arrivée à Paris, l'ancien joueur du FC Barcelone a loupé le huitième de finale retour contre le Real Madrid en 2018, puis les deux rencontres face à Manchester United l'année suivante, au même stade de la compétition.

Une protection "un peu too much"

"Il est déjà en troisième année de contrat sur cinq, et le PSG sait qu'il a besoin de Neymar pour gagner la Ligue des champions, mais pas pour gagner les matches de Ligue 1", analyse encore Isabela Pagliari. En revanche, ajoute-t-elle, "sauf retournement de situation, Neymar sera titulaire" contre Dortmund, après une semaine lors de laquelle l'attaquant "s'est entraîné normalement, avec du contact et beaucoup d'intensité".

Cette surprotection du joueur est toutefois un peu "too much", reconnaît notre consultante, qui n'a toutefois aucun doute quant à la bonne forme de Neymar lors du prochain match. "Il a la capacité de revenir très vite au niveau. Et avant qu'il arrête, il a enchaîné les matches et il était top!".